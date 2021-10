Die Grünen laden an diesem Sonntag zu einem kleinen Parteitag. Um 13.00 Uhr wollen die Delegierten in einem Kongressgebäude am Berliner Westhafen zusammenkommen, um den Weg frei zu machen für Koalitionsgespräche mit SPD und FDP im Bund. Das Treffen soll um 16.00 Uhr enden.