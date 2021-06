In Deutschland sind bislang knapp 30 Millionen digitale Impfzertifikate ausgestellt worden. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer wohl letzten Regierungserklärung in bald 16 Jahren Amtszeit vor dem Bundestag. Bis zum Mittwochabend seien es 29,2 Millionen gewesen. Ab dem 1.Juli gilt das Zertifikat EU-weit.