Darum geht im Nahen Osten die Angst vor einer Eskalation um

Die US-Angriffe auf Irak und Syrien hätten mit Iran verbündeten Milizen gegolten, heißt es in Washington. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen über das Risiko und die möglichen Folgen. 03.02.2024 | 1:23 min

"US-Präsident Joe Biden will auf keinen Fall einen Krieg, das hat er klar gemacht", betont ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Washington. Aber es sei auch klar: "Wer den USA schadet, bekommt eine Antwort - und das ist dann nur der Auftakt." Das habe der Sprecher des Presse-Briefings im Weißen Haus mehrmals betont. Das Weiße Haus habe auch bekräftigt:

"Für die USA", erklärt der Leiter des ZDF-Auslandsstudios in Washington weiter, sei "das Risiko einer Eskalationsspirale in der Region des Nahen Ostens durchaus sehr real". Ein Beispiel: "Wenn eine Miliz, die zwar mit dem Iran verbunden ist, aber nicht aus Teheran direkt gesteuert wird, wenn diese Miliz also einen großen Anschlag verübt, bei dem US-Soldaten umkommen, dann könnte das leicht eskalieren".

Wenige Tage nach dem Tod von drei Soldaten in Jordanien hat die US-Luftwaffe Ziele im Irak und in Syrien angegriffen und damit Ängste vor einer Eskalation im Nahen Osten befeuert. 03.02.2024 | 1:58 min

Vor fünf Tagen starben drei US-Soldaten bei einer Drohnenattacke in Jordanien, jetzt folgt die Antwort der USA: In beiden Ländern wurden mehr als 85 militärische Ziele angegriffen. 03.02.2024 | 0:22 min

Das US-Militär hatte im Irak und in Syrien am Freitag erste Vergeltungsangriffe für die Tötung von drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff in Jordanien geflogen.

Weltsicherheitsrat berät US-Raketenschläge

Die US-Raketenschläge sollen auch den Weltsicherheitsrat in New York beschäftigen. Ein Treffen des mächtigsten UN-Gremiums ist Diplomatenkreisen zufolge für Montag um 22 Uhr MEZ vorgesehen.

Laut US-Außenminister Blinken ist die Lage im Nahen Osten so gefährlich wie seit 50 Jahren nicht mehr. Das Ziel der USA sei es aber, eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern. 30.01.2024 | 0:24 min

Angeblich mindestens 45 Menschen getötet

Bei den Angriffen auf Dutzende Ziele waren laut Aktivisten und offiziellen Angaben mindestens 45 Menschen getötet worden. Unter den 16 Todesopfern im Irak seien auch Zivilisten, teilte ein Regierungssprecher in Bagdad mit. Eine Zahl nannte er nicht. Zudem habe es 36 Verletzte gegeben sowie Schäden an Wohngebäuden und an Privatbesitz.

Der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London zufolge wurden in Syrien mindestens 29 Mitglieder proiranischer Milizen getötet. In beiden Ländern herrschte am Samstag angespannte Ruhe.