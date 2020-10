Um was geht es? Internationale Krisenherde wie Bergkarabach, Libyen und das östliche Mittelmeer dürften heute den Bundestag beschäftigen. Zum Libyen-Konflikt hatte sich Außenminister Maas zuletzt zuversichtlich geäußert. Es gebe Grund zu "vorsichtigem Optimismus" sagte er am Montag nach einer Libyen-Konferenz. Allerdings kritisierte Maas die anhaltenden Waffenlieferungen und die Entsendung von Söldnern in das Bürgerkriegsland.