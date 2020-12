"Ich appelliere an jeden, vorsichtig zu sein"

Bundeskanzlerin Merkel hat den Bürgern geraten, sich an den Feiertagen an die Beschränkungen zu halten. Es gebe zwar "Licht am Ende des Tunnels", aber noch zu viele Neuinfektionen.

