Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Notwendigkeit der Einhaltung der Corona-Regeln in Deutschland bekräftigt. "Wir stehen mitten in der Pandemie", sagte Merkel in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in Düsseldorf. "Wenn wir uns daran halten, dann können wir viel öffentliches Leben ermöglichen."