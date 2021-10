Die 1968 in Rom gegründete Bewegung Sant'Egidio widmet sich karitativer Arbeit, Diplomatie in Bürgerkriegsgebieten und dem Dialog der Religionen. Erst kürzlich hatte Gründer Andrea Riccardi nach einer Papstaudienz einen Mangel an Friedensgebeten in den Kirchen beklagt. Der 71-Jährige empfahl allen Gläubigen, "jeden Tag" mit dem Rosenkranz für die im Krieg befindlichen Länder zu beten.