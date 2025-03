Weltcup in Lillehammer : Deutsche Kombinierer weiter in Topform

von Marc Windgassen 08.12.2024 | 17:24 |

Die deutschen Nordischen Kombinierer sind in prächtiger Verfassung. Vinzenz Geiger setzte sich in Lillehammer in einem packenden Schlussspurt im Fotofinish vor Julian Schmid durch.