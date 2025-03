Nordische Kombination - WM : Bronze für Geiger bei Riiber-Abschied

von Felix Tusche 08.03.2025 | 18:27 |

Kombinierer Vinzenz Geiger holt bei der WM in Trondheim seine vierte Medaille. Gold geht in seinem letzten großen Wettkampf an Jarl Magnus Riiber.