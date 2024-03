Ukraine? Im Check: Wer hat Nord Stream gesprengt?

Wer hat die Nord-Stream-Pipelines gesprengt? In dieser Folge geht das ZDFheute-Backgroundcheck-Team Hinweisen nach, die in Richtung Ukraine gehen.

Die Indizien wiegen schwer. So sollen sechs Ukrainer mit einem Segelboot namens "Andromeda" die Pipelines gesprengt haben. Aber ist das überhaupt möglich? Was hätte die Ukraine davon? Und was würde das fürs Verhältnis zwischen Deutschland und der Ukraine bedeuten?