Live: Osternacht mit Papst Franziskus

Traditionell begeht der Papst in Rom wie die Christen weltweit das Osterfest mit großen feierlichen Gottesdiensten. Aufgrund der Corona-Pandemie fallen auch in diesem Jahr die Feierlichkeiten kleiner aus. Papst Franziskus wird im Petersdom nicht am großen Papstaltar den Gottesdienst feiern, sondern am kleineren Kathedra-Altar in der Apsis der Basilika.