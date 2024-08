Starke Regenfälle : Wassermassen und Schlammlawinen in Österreich

18.08.2024 | 20:52 |

In St. Anton am Arlberg sind bereits Aufräumarbeiten im Gange, teils wurden Straßen einfach weggespült. In Wien musste die Feuerwehr wegen der Regenmenge Hunderte Male ausrücken.