Obwohl das Hochwasser zwei Tage her ist, ist das Rauschen noch immer so laut, dass er sogar das Brummen der lauten Wasserpumpen im Dorf übertönt. Es besteht kein Zweifel, dass ein Ausrutscher schlimme Folgen hätte. Doch auf der anderen Seite wartet eine alte Frau auf ein Medikament, das einer der beiden im Rucksack hat. An manchen Stellen straucheln sie, zum Festhalten haben sie nur die verbleibenden Äste, die aus dem Stamm ragen. Ein Mann ist am Rand des Flusses stehengeblieben: "Ich hab' ein kleines Kind zu Hause, das ist mir hier echt zu heiß."