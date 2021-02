In Deutschland hat 1990 "Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland Bund" erstmals diesen Monat organisiert. Tahir Della gehört dazu. Im Interview mit ZDFheute sagt er: "Sowohl die Ermordung George Floyds als auch jetzt der Jahrestag des Anschlags in Hanau haben deutlich gemacht, dass es ein wachsendes Potenzial an solidarischen Menschen gibt in der Gesellschaft."