Nach fast zwei Jahren musste er im Gerichtssaal eine erzwungene Falschaussage abgeben. Er sagte, was der Richter hören wollte. Ein eingeübtes Geständnis - wie bei so vielen Schauprozessen in China. Man ließ ihn frei, doch sein Bestreben, für Grundrechte in China zu kämpfen, blieb ungebrochen. Sein Mandat als Anwalt hat er zwar verloren, aber seine Stimme will er sich nicht nehmen lassen. Genau deswegen, weil er weiterhin laut für seine Vorstellung von Gerechtigkeit eintritt, wurde er wieder festgenommen. Menschen wie Xie Yang brauchen viel Mut, um in China für ihre Werte einzugestehen und sie leben immer in Gefahr, verfolgt, verhaftet und verurteilt zu werden.