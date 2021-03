Der Aufschrei im Netz ist eine Reaktion auf den Tod der 33-jährigen Sarah Everard in London. Am 3. März war sie auf dem Weg nach Hause. Gegen 21 Uhr hatte sie die Wohnung einer Freundin im Londoner Stadtteil Clapham Common verlassen. Sie telefoniert noch mit ihrem Freund. Kurze Zeit später trifft sie wohl auf ihren mutmaßlichen Mörder, einen Polizisten. Was danach passierte, ist noch nicht ganz klar. Nur: Eine Woche später wird ihre Leiche in einem Waldstück in der Grafschaft Kent gefunden.