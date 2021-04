Simone Leuchtschutz (Name geändert) arbeitet seit 6,5 Jahren in einem Frauenhaus und sagt, häusliche Gewalt kenne keine soziale Schicht oder Nationalität und könnte "jede von uns" treffen. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht nennen, sie müsse sich und die Frauen schützen: "Wir haben tatsächlich Sorge, weil wir mit Frauen und Kindern arbeiten, die von häuslicher Gewalt bedroht sind – teilweise so massiv, dass es Todesdrohungen gibt. Ich möchte nicht erleben, dass einer von diesen Tätern vor dem Haus steht und mich bedroht."