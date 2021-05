Corona-Impfung im Himalya-Gebirge

Neben dem Impfstoff braucht es vor allem eins: Aufklärung. Die Menschen in abgeschiedenen Himalaya-Dörfern haben keinen Zugang zu täglichen Nachrichten und wissen nicht, was Corona ist oder wie man sich davor schützt und warum eine Impfung so wichtig ist. Die ist auch deswegen so wichtig, damit Nepal nicht noch weiter in alte Muster verfällt, sagt Wisch.