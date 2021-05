Gleichzeitig kämpft das Land gegen eine relativ hohe Impfskepsis gegenüber Corona-Vakzine. Die Pandemie in den Griff kriegen und gleichzeitig den Vormarsch tödlicher Krankheiten verhindern: "Leider haben wir keine Wahl. Wir müssen an allen Fronten aktiv und wachsam sein. Die routinemäßigen Impfprogramme müssen fortgesetzt werden, denn es ist ein Grundrecht eines jeden Kindes, dieses Paket an Impfstoffen zu erhalten. Es wird eine harte Zeit, aber es ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen", sagt George Fom Ameh, Chief of Health von UNICEF Südsudan.