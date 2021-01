Wie Joe Biden Stotternden Mut macht

Joe Biden ist der erste US-Präsident, der stottert. Früher hat Biden sich dafür geschämt, heute macht seine Geschichte“Ich stotterte wie einige von euch, s-s-s-sehr s-s-s-stark und das, was ich am meisten hasste, war, dass ich mein Gesicht beim Stottern verzog. Und ich schämte mich so, es war mir so peinlich.“ anderen Mut.