Youn* und Thiri müssen um ihr Leben fürchten und mehrmals am Tag ihren Aufenthaltsort ändern. Täglich setzen sie sich für Demokratie und Freiheit ein - riskant, aber für sie alternativlos. Youn ist Journalist in Myanmar und will zeigen, was in seinem Land passiert. Thiri ist freiwillige Ärztin und versorgt die Demonstrierenden mit medizinischer Hilfe. Berichte wie ihre sind aufgrund der angespannten und teilweise chaotischen Lage selten. ZDFheute konnte mit beiden über ihre Erlebnisse sprechen.