Maus: "Die ist überwiegend positiv. Indikator dafür ist die kontinuierlich wachsende Anzahl an Followern sowie die Vielzahl an positiven Kommentaren. In stichprobenartigen Befragungen der Bewerberinnen und Bewerber der hessischen Polizei konnte zudem festgestellt werden, dass die Präsenz und die Beiträge der Polizei Hessen innerhalb der Sozialen Medien einen positiven Einfluss auf den Entscheidungsprozess bzgl. der Berufswahl hatten.