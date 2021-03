30.000 Kubikmeter Sand mussten weggebaggert werden. Nach der Bergung bewegte sich das 400 Meter lnage Schiff erstmals wieder aus eigener Kraft. Der 400 Meter lange Frachter war am Dienstag auf Grund gelaufen nach einem Sandsturm. Jetzt soll das Schiff laut der Kanalbehörde am Großen Bittersee am nördlichen Ende des Suezkanals untersucht werden. Außerdem soll die genaue Ursache des Unfalls geklärt werden.