Leder gilt als nachhaltiger Naturstoff, doch das Image bröckelt. Skandale um krebserregende Stoffe in Schuhen oder verseuchte Flüsse in Bangladesch haben die Branche in Verruf gebracht. Immer mehr Kundinnen und Kunden wollen aber Produkte kaufen, die tierfreundlich und umweltschonend hergestellt werden, und der Markt antwortet: Mit pflanzlich gegerbten Häuten von biologisch gehaltenen Tieren - oder gleich mit veganen Alternativen, zum Beispiel aus Äpfeln oder Kakteen: