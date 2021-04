Live: Kreuzweg mit Papst Franziskus

Seit Mitte der 1960er Jahre gedenken die Päpste am Karfreitag mit Tausenden Gläubigen am Kolosseum des Leidens und Sterbens Jesu. 2020 musste der Kreuzweg aufgrund der Corona-Pandemie bereits vom Kolosseum auf den Petersplatz verlegt werden. Nur wenige Mitwirkende und der Papst waren bei dem Gebet dabei. Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen in Italien können auch in diesem Jahr die Gläubigen nur über die Medien teilnehmen.