Wir zeigen hier den digitalen Parteitag der Linken live von 13:45 Uhr bis 20 Uhr via Phoenix. Am ersten Tag des zweitägigen Parteitages soll vor allem die weitere inhaltliche Ausrichtung der Partei beraten werden. Außerdem wird es Reden der derzeitigen Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger sowie der Fraktionschefs Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch geben. Am Samstag geht es ab 9 Uhr weiter, dann wird der neue Parteivorsitz gewählt.