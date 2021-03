Live: Nach der Ministerpräsidenten-Konferenz

Offen ist, ob die Runde tatsächlich am Thema Corona vorbeikommt. Andererseits findet bereits am Freitag eine weitere Schaltkonferenz zwischen Bund und Bundesländern speziell zum Thema Corona-Impfungen statt. Ebenfalls am Donnerstag tagen zudem die Kultusminister der Länder in einer Schaltkonferenz, unter anderem zur Coronakrise. Und kommenden Montag steht bereits der nächste Corona-Gipfel von Bund und Ländern an.