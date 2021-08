Ferooz wurde 1980 in Kabul geboren. Nachdem die Taliban 1996 die Macht in Afghanistan übernommen haben, ist er ein Jahr später geflohen. Er fand Zuflucht in Deutschland, lebte ein paar Jahre in Kassel und Frankfurt. 2009 ist er dann zurück in sein Heimatland gegangen. Er wollte dabei helfen, es wieder aufzubauen. Drei Jahre lang hat er auch als Ortskraft in Kabul gearbeitet.