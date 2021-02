Egoismus beim Impfen ist epidemiologisch also zu kurz gedacht und schadet dem reichen Norden auch politisch. Denn Staaten wie Russland, Indien und China können sich so als Retter in der Not profilieren. China verschenkt laut eigenen Angaben sogar Impfstoff an ärmere Länder - und sichert sich so Einfluss in Entwicklungsländern, die sich von den Industrienationen im Stich gelassen fühlen.