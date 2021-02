Seine Expertise hat dem Staatsrechtler Steffen Augsberg unter anderem eine Berufung in den Deutschen Ethikrat beschert. Im Interview der Woche im Deutschlandfunk spricht er sich dafür aus, dass Grundrechts-Einschränkungen wegen der COVID-19-Pandemie vorab im Deutschen Bundestag diskutiert werden sollten. Wesentlichen Entscheidungen müssten in Form von paralamtarischen Gesetzen getroffen werden, so formuliere es das Bundesverfassungsgericht.