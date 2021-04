In der Bevölkerung regt sich zunehmend Kritik an der festgelegten Impf-Reihenfolge. Eltern stehen im Stufenplan zur Impf-Priorisierung an letzter Stelle. In diesem Zusammenhang viel zitiert und geteilt: Der Blogbeitrag der Soziologin Michaela Mahler mit dem drastischen Titel: "Eltern und Kinder sind der letzte Rest".