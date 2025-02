Wie die Parteien junge Wähler erreichen wollen

Markus Söder (CSU) beißt beherzt in eine Bratwurst, Olaf Scholz (SPD) zeigt seine Aktentasche, Robert Habeck (Grüne) setzt sich mit Wählern an den Küchentisch, Alice Weidel AfD) signiert T-Shirts – in den sozialen Medien werden Spitzenpolitiker auf einmal ganz menschlich. Wie wichtig ist die Social-Media-Präsenz? Wird der Einfluss überschätzt? fragt die Dokumentation: "Zwischen TikTok und Wahlurne - Der Kampf um junge Wähler"