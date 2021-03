Zu wenig Impfungen, zu späte Tests - deshalb ist es fraglich, ob Corona mit den Beschlüssen der letzten Nacht in Schach gehalten werden kann. Merkel und die Länder riskieren mit ihrer stufenweisen Öffnungsstrategie viel. Wenn die Mutante sich weiter durchsetzt, muss die Politik schon bald wieder verbieten, was sie heute erlaubt. Und ob die Bevölkerung in einer dritten Welle auch noch mitspielt, ist fraglich.