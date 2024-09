Blome über AfD-Zusammenarbeit: "Weg ernsthaft verbaut"

In vielen europäischen Ländern seien die Rechtspopulisten irgendwann wieder in die Mitte geschwenkt, sagt Nikolaus Blome. Erst dann wurden sie an der Regierung beteiligt oder haben sie übernommen. In Deutschland hingegen sei die AfD immer noch auf dem Weg "nach draußen" statt in die Mitte, so der Journalist.

06.09.2024 | 1:02 min