Nora ist Künstlerin und setzt ihre Kunst als Protest ein: Mit landesweiten Projektionen will sie zeigen, was in Myanmar passiert. Die 30-Jährige lebt in ständiger Angst, doch eine Pause vom Kampf gibt es nicht: "Du bleibst am Leben, aber es sterben immer wieder Menschen auf der Straße, sodass du anfängst, dich schuldig zu fühlen. Man kann nicht einmal lächeln."