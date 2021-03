"Wir haben in den letzten Monaten einen Mangel an Begründung und einen permanenten Wechsel zwischen Kriterien erlebt", so Nida-Rümelin. Das gefährde nicht nur den Kampf gegen die Pandemie, sondern könne auch der Demokratie Schaden zufügen. "Auch wenn eine Minderheit sagt, ich bin nicht mehr dabei, ist das für die Pandemiebewältigung eine Katastrophe." Man müsse versuchen, alle mitzunehmen.