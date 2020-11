"Ich habe immer noch Hoffnung", erklärt Trump-Wähler Marc in Pennsylvania. "Denn es ist nicht vorbei, bis es fair ist, und das will ich von einem Richter hören." Eine Wahlbeobachterin schilderte anhand eigens erstelltem Videomaterial, dass sie nicht nah genug an die Auszählstationen herangelassen wurde und hinter Absperrungen warten musste. Mehr dazu erzählt sie im Video: