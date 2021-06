Live: Pressekonferenz zum Angriff in Würzburg

Am Freitagabend hat ein Mann Passanten in der Würzburger Innenstadt mit einem Messer angegriffen. Drei Menschen sind hierbei gestorben, fünf weitere verletzt - davon schweben zwei in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter soll ein 24-jähriger Somalier sein, der bereits in psychiatrischer Behandlung war. Das Motiv ist weiterhin unklar.