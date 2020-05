In vielen Hauptstädten weltweit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa gedacht. Auch in Berlin, Paris und Washington waren die Gedenkzeremonien am Freitag wegen der Corona-Pandemie allerdings stark eingeschränkt.



Mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht endete am 8. Mai 1945 der von Hitler-Deutschland entfesselte Krieg in Europa. Er kostete hier und in Asien - je nach Schätzung - zwischen 55 und mehr als 60 Millionen Menschen das Leben. Unter ihnen waren auch rund 6 Millionen europäische Juden, die die Nationalsozialisten in ihrem Rassenwahn ermordeten.