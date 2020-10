Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will an diesem Dienstag einen Lagebericht zu rechtsextremistischen Verdachtsfällen in den Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern vorstellen. Der Lagebericht, der neben den Polizeibehörden auch die Geheimdienste umfasst, wurde vom Bundesamt für Verfassungsschutz erstellt.