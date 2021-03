Um Entscheidungen, die die Regierung in der Corona-Pandemie in Deutschland trifft, nachvollziehen zu können ist es wichtig, dass die Bevölkerung über alle Neuerungen informiert ist. Deswegen kommuniziert Regierungssprecher Seibert regelmäßig die aktuellen Entiwcklungen der Pandemie-Lage in Deutschland.