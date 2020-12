In Deutschland wird das öffentliche Leben von Mittwoch an (16. Dezember) bis zum 10. Januar heruntergefahren, um die Ausbreitung des Coronavirus angesichts steigender Infektionszahlen wieder einzudämmen. Kanzlerin Merkel (CDU) stellte am Sonntag die mit den Bundesländern abgestimmten Maßnahmen vor.