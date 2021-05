Steuereinnahmen: Vorerst weniger, später mehr

Die Corona-Krise reißt riesige Löcher in die Staatskassen - die Regierung aber ist optimistisch, dass das Schlimmste auch finanziell bald überstanden ist. So dürfen Bund, Länder und Kommunen in den kommenden Jahren wieder mit höheren Steuereinnahmen rechnen - das geht aus der Steuerschätzung hervor, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Mittwoch vorstellte.