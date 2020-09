Was muss man noch wissen? Die Bundesregierung hatte am Dienstag angekündigt, 1.553 Flüchtlinge von fünf griechischen Inseln aufzunehmen. Es handelt sich dabei um 408 Familien mit Kindern, die in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt wurden.



Seehofer verteidigte den Schritt am Morgen vor der Regierungsbefragung. Die Meinungen zu diesem Thema seien in Deutschland "sehr heterogen", sagte er am Rande der Sitzung des Bundestags-Innenausschusses. Er habe sich am Montag bei einem Vier-Augen-Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in "sehr, sehr kurzer Zeit" auf eine "ausbalancierte Lösung" verständigt - ihn habe "niemand gedrängt".