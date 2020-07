Nach der Diskussion am Dienstag zeigte sich Seehofer zuversichtlich, ein europäisches Regelwerk zu entwerfen, das Europa als Wertegemeinschaft in der Welt zeige. Dabei sprach sich Seehofer dafür aus, Asylverfahren bereits an den Außengrenzen abzuwickeln, eine Rückführung in die Herkunftsstaaten zu erleichtern und einen legalen Weg zur Einreise nach Europa zu ermöglichen. Um in Europa arbeiten zu können, würden derzeit Asylanträge gestellt. Dies solle sich künftig ändern. Darüber hinaus müssten die europäischen Institutionen wie Frontex auch mit finanziellen Mitteln ausreichend ausgestattet werden.