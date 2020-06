Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will in der kommenden Sitzungswoche des Bundestages einen Gesetzentwurf für eine härtere Bestrafung von Missbrauchstätern vorlegen. Das kündigte Lambrecht an in einer Aktuellen Stunde des Parlaments mit dem Titel "Sexuellen Missbrauch effektiv bekämpfen – Kinderschutz ausweiten und Prävention stärken".