US-Präsident Biden wird sich bei der Konferenz erstmals seit seinem Amtsantritt am 20. Januar direkt an ein europäisches Publikum wenden. Die Entscheidung für diesen Auftritt zeige, dass der neue US-Präsident Deutschland eine besondere Bedeutung beimesse, betonte Konferenzleiter Wolfgang Ischinger bereits am Donnerstag in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.