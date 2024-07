Live: Sommer-Pressekonferenz mit Kanzler Olaf Scholz

Am Freitag hat Olaf Scholz seinen letzten offiziellen Termin vor der Sommerpause, seine Teilnahme an der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris . Danach hat auch der Kanzler drei Wochen Urlaub. Vorher muss er aber noch ein paar Fragen beantworten. Heute Mittag, nach der letzten Kabinettssitzung vor den Regierungsferien, findet seine traditionelle Sommer-Pressekonferenz statt, die von der Bundespressekonferenz (BPK) organisiert wird. Das ist der Verein, in dem etwa 900 Journalistinnen und Journalisten organisiert sind, die über Bundespolitik berichten. Los geht es um 12:30 Uhr.