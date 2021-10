Grüne und FDP hatten die Gespräche zur Regierungsbildung am Dienstag eingeleitet. Am Sonntag steigen dann auch die SPD als stärkste Kraft nach der Bundestagswahl und CDU/CSU in Gespräche ein. Beide streben jeweils ein Bündnis mit Grünen und FDP an - also entweder eine sogenannte Ampel-Koalition unter Führung der SPD oder ein sogenanntes Jamaika-Bündnis unter Führung der Union.