Die US-Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley sind dem Chef der US-Raumfahrtbehörde Nasa zufolge bereit für ihren Start zur Raumstation ISS. "Sie sind vorbereitet, sie sind bereit - aber sie sind auch entspannt", sagte Nasa-Chef Jim Bridenstine am Samstag bei einem Interview, das vor dem geplanten Start um 21:22 Uhr im Livestream der Nasa ausgestrahlt wurde. Unterdessen kletterten die beiden Raumfahrer in die "Crew Dragon"-Raumkapsel, wurden in ihre Sitze geschnallt und die Luke wurde geschlossen.